L'allarme di Repubblica sulla resa fiscale dello stato è fuorivante

Pignoramenti di vario tipo e blocchi amministrativi arriveranno in gran velocità: il fulcro della riforma non sono i cinque anni dopo i quali l'Agenzia delle entrate stralcia le cartelle. Ecco quello che Rep non dice

Un lettore di Repubblica fedele al suo caro giornale e fiducioso nelle sue analisi e nelle sue informazioni tanto da trarne anche indicazioni pratiche per il proprio comportamento fiscale potrebbe trovarsi presto in situazioni fastidiose con l’Agenzia della riscossione. Il titolone di ieri parlava di resa fiscale dello stato e in più servizi successivi al titolo si diffondeva l’idea che basti non pagare una cartella esattoriale e poi aspettare pazientemente cinque anni, termine oltre il quale sarà la stessa agenzia a buttare via tutto, cartella e iscrizione al ruolo, e amici come prima. Un trattamento parodistico, da burletta, notato anche in qualche programma televisivo, e che ha poi portato a una descrizione infondata e fuorviante sulla quale intendiamo mettere in guardia l’eventuale incauto lettore.