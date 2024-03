Così il business dell'acqua diventerà un nuovo, cruciale, fattore geopolitico

Passata la pandemia e superata l’emergenza collettiva sulle forniture energetiche legate all’invasione russa dell’Ucraina, Acea mette un punto fermo nella sua strategia futura e si sente pronta per un upgrading del suo ruolo. Numeri e scenari, presentati ieri a Milano illustrando il piano industriale 2024-2028, permettono di accelerare la corsa. L’utile netto di gruppo nel 2023 ha raggiunto 294 milioni, l’Ebitda è cresciuto del 7%, sono state riassorbite le incertezze legate alla volatilità dei prezzi. Tutte cose che permettono all’amministratore delegato Fabrizio Palermo di annunciare un piano battezzato “Green Diligent Growth”, che prevede 7,6 miliardi di investimenti “a supporto dello sviluppo del Paese”. Si lavorerà sull’elettrico, dove già si servono 1,5 milioni di clienti commerciali e si gestisce la rete cittadina di illuminazione pubblica più grande d’Italia, con il potenziamento della rete, la sua decentralizzazione grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, lo sviluppo di infrastrutture per smart city. Si potenzieranno gli investimenti nel settore ambientale, dove Acea oggi opera in 8 regioni ed è quinto operatore italiano, gestendo 1,8 milioni di tonnellate di rifiuti, in una filiera che va dal processamento al Waste to Energy. E un grande impegno sarà messo sull’acqua, dove Acea è primo operatore in Italia, con 10 milioni di clienti gestiti, leader in Europa e rilevante attore sui mercati esteri, con altri 10 milioni di clienti tra Perù, Honduras e Repubblica Domenicana.



