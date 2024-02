Perché l'operazione Unicredit e Mediobanca può funzionare

Un matrimonio tra Unicredit e Generali attraverso Mediobanca? “Potrebbe essere la fusione giusta per l’Italia”. Ignazio Angeloni, economista già membro del supervisory board della Bce, commenta così l’ipotesi di un’aggregazione tra le tre grandi istituzioni finanziarie del paese tornata d’attualità dopo che il Foglio ha rivelato l’esistenza di uno studio di fattibilità da parte di una grande banca d’affari internazionale. Rispetto a ipotesi analoghe circolate in passato, la novità c’è. E la novità consiste nella modalità con cui avverrebbe l’operazione e cioè un’offerta pubblica di scambio di Unicredit su Mediobanca, con un premio del 20 per cento per gli azionisti di Piazzetta Cuccia. “Le banche d’affari fanno il loro lavoro e non ho aggiornamenti sui vari dossier – ragiona Angeloni – Ma ho sempre pensato che questa operazione abbia un senso. Il gruppo sarebbe forte in Europa, non solo in Italia, e aiuterebbe l’integrazione europea. La complicazione è la governance, particolarmente complessa per quanto riguarda Generali e Mediobanca”.

