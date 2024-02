Ilva è di nuovo in amministrazione straordinaria ma senza un piano 

Taranto. Alla fine il ministro delle Imprese Adolfo Urso ce l’ha fatta a mettere Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Si chiude così l’epoca della multinazionale, di Lucia Morselli e Franco Bernabè, che negli ultimi anni hanno mantenuto il fitto degli impianti sotto sequestro di proprietà di Ilva in amministrazione straordinaria. Il Tribunale di Milano dovrà fissare nei prossimi giorni un’udienza per decidere sullo stato d’insolvenza di Acciaierie di Italia come richiesto dal socio di minoranza Invitalia. Urso ha nominato il primo commissario della seconda As: è Giancarlo Quaranta, ingegnere e dirigente proprio di Ilva in As, entrato in fabbrica all’epoca di Italsider il 2 gennaio 1984. Una sorta di promozione, mentre nessun esterno ha accettato il ruolo. Tantomeno Carlo Mapelli, massimo esperto di siderurgia in Italia, che da mesi smonta il paventato piano di decarbonizzazione a preridotto (Dri).

