Dall'Ilva in Italia a Us Steel negli Stati Uniti. I danni fatti dai populismi all'industria dell'acciaio

Il populismo produce pessime decisioni politiche. Antepone e contrappone slogan pregiudiziali e identitari a un serio esame di ogni questione da affrontare. E spesso ricade come un boomerang sulla testa di chi adotta decisioni facili da urlare, ma pessime nei risultati. Prendiamo ad esempio due vicende che riguardano il settore dell’acciaio. La ex Ilva in Italia e il gruppo Us Steel negli Stati Uniti.

