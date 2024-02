Il principio dominante che le politiche pubbliche garantiscono crescita è infondato. Lo dice Bankitalia

Dalla pandemia, lo stato ha enormemente esteso la sua mano nelle attività economiche, e il trend continua ancor più energicamente oltre l’emergenza pandemica. In Europa attraverso la scelta di obiettivi accelerati di sostenibilità green affidati innanzitutto a imprese e tecnologie che lo stato stesso sceglie, in USA e Cina attraverso giganteschi piani di incentivo pubblico alle tecnologie di frontiera e all’indipendenza da mercati esteri. È una tendenza al cui sostegno si è accumulata una vastissima letteratura economica, volta a sostenere che lo Stato non risponde così solo anticiclicamente alle grandi crisi, ma torna a essere lui il soggetto primario delle politiche industriali. In Italia l’ebbrezza neostatalista è ancor più accentuata. Malgrado la comprovata inefficienza pubblica nella gestione diretta di investimenti pubblici a ogni ordinario sessennio di fondi europei, il governo Conte 2 incentrò l’intero Pnrr su gare disperse tra migliaia di soggetti pubblici attuatori, ignorando tutte le proposte di economisti industriali che sostenevano invece la gestione del più dei fondi attraverso partenariato pubblico-privato, elevando cioè l’ammontare degli investimenti con quelli addizionali privati, ed estendendo ai privati stessi il rispetto dei tempi realizzativi e parte del rischio di credito, con maggior effetto di produttività aggregata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE