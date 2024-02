Da Mirafiori a Bagnoli, fino Termini: ecco le città della ruggine. Si aggiungerà pure Taranto con l'ex Ilva

Termini Imerese abbindolata da false promesse; la terra desolata di Bagnoli svuotata dalla “Dismissione” (titolo del romanzo di Ermanno Rea); Taranto minacciata della stessa sorte; fino all’agonia di Mirafiori. Ebbene sì, la ruggine si posa anche su Torino. La capitale dell’auto ha cercato di metabolizzare la crisi, ma non ha elaborato il lutto e il lungo addio della Fiat ha emarginato la città. Milano reagisce meglio perché non è mai vissuta di un solo pane. In questa Italia che colleziona archeologia industriale sono ormai molte le città ossidate dal tempo, centri pulsanti di opere, di fatica, ma anche di modernità dove un tumultuoso passato lascia il campo a un silente futuro. Tanti denari pubblici e privati gettati in un pozzo di san Patrizio. Tante storie di salvataggi costosi e impossibili accompagnano in un tessuto purulento la caduta della grande industria e la mancata resurrezione per mano dello stato. L’Ilva non farà la stessa fine, promettono a Roma, ma il copione è sempre lo stesso: il commissario, la cassa integrazione, gli assegni che escono dalle casse esauste del Tesoro. Una estenuante coazione a ripetere.

