Andare oltre le lagne sull'auto. Il problema dell'Italia più che di quantità è di qualità

L’Italia abbandonata, umiliata, emarginata da Stellantis unico produttore sul suolo italiano destinato a restare solo nonostante le speranze del ministro Urso. L’Italia regina nella componentistica e cenerentola nella costruzione di vetture. L’Italia che tanto ha dato alla Fiat, alla Fca e ora a Stellantis e poco ha avuto in rapporto agli altri paesi. L’Italia che produce, vende e compra sempre meno. Lo scontro sull’industria automobilistica si gioca in gran parte sul paragone con i concorrenti e i vicini (Germania, Francia, Spagna), ma gli argomenti usati dal circo politico-mediatico si fondano per lo più su voci anziché sui fatti. Facciamoci aiutare da uno studio comparato condotto dalla Federmeccanica, l’associazione confindustriale, insieme ai tre maggiori sindacati. E’ stato pubblicato lo scorso anno, parte dal 2010 e si ferma al 2021, in pieno recupero dalla pandemia. Occupazione, produzione e produttività mettono in difficoltà chi si è gettato a pesce in schermaglie ideologiche. Anche gli incentivi sono stati concessi dai governi in quantità non troppo diverse e muovendosi su direttrici molto simili.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE