La produzione industriale sale. Ma i veri test per l'economia vengono da consumi e contratti

Ieri abbiamo incamerato, dopo quelli della fiducia dei consumatori, dati positivi sulla produzione industriale di dicembre. Che è andata su (+1,1 per cento) in misura maggiore del consensus degli analisti fermo a +0,9 per cento. Per di più anche il dato di novembre, che era negativo come quello dell’intero 2023, è stato comunque corretto di due decimi al rialzo. La rilevazione ufficiale, pur di un mese “ballerino” come dicembre, rafforza la convinzione di molti osservatori che il peggio sia ormai alle spalle, che si sia invertita la rotta rispetto al ciclo depressivo ma da ciò non se ne può affatto dedurre che la ripresa sia imminente. Quasi tutti, dagli osservatori italiani alle autorità di Bruxelles, invitano ad attendere la seconda metà dell’anno. I fattori che decideranno del timing della ripartenza sono noti e riportano immediatamente alle scelte delle autorità monetarie per il ribasso dei tassi. A ruota c’è da monitorare l’andamento del commercio internazionale che, se dovesse restare sui livelli di oggi, peserebbe negativamente sull’export di tutto il primo semestre dell’anno in corso condannando il nostro Pil a crescere di 0,1 per cento o giù di lì per trimestre. Ma un terzo elemento che è meno indagato e meno riproposto in sede di analisi/previsione riguarda l’andamento dei consumi interni di beni manifatturieri.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE