La crisi del Mar Rosso non è una buona scusa per fare marcia indietro sul pil 2024

Gennaio non è ancora terminato e il governo si sta già rimangiando la parola sulla crescita prevista per l’anno in corso. Un numerino, +1,2 per cento riporta la Nadef, da cui dipendono le ambizioni di rinnovo dei tagli fiscali per il 2025 e di riduzione del rapporto debito/pil. Il ministro Giorgetti ha messo in dubbio gli obiettivi per il 2024 per la prima volta al World Economic Forum di Davos, a specifica domanda dei giornalisti. “Difficile se scoppia una guerra al mese” ha detto in Svizzera, per poi ripetere il messaggio nei giorni successivi: il conflitto in medioriente e gli scontri nel Mar Rosso “mettono a rischio la crescita internazionale e quindi quella italiana”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE