La Bce lascia invariati (per la terza volta) i tassi d'interesse

Il nuovo anno della Bce inizia all’insegna della continuità: il board guidato da Christine Lagarde, come da previsioni, ha infatti lasciato per la terza volta invariati i tassi di interesse, mantenendoli ai livelli fissati lo scorso settembre (tassi sui rifinanziamenti principali e marginali rispettivamente al 4,50 e al 4,75 per cento, tasso di deposito al 4 per cento). “Le nuove informazioni hanno confermato sostanzialmente la valutazione precedente circa le prospettive di inflazione a medio termine”, spiega il consiglio direttivo nel comunicato diffuso al termine del vertice. I segnali positivi dall’economia ci sono – “la tendenza al ribasso dell’inflazione di fondo è proseguita e i passati incrementi dei tassi di interesse continuano a trasmettersi con vigore” – ma è ancora presto per immaginare dei tagli da parte di Francoforte. Il canovaccio rimane allora lo stesso delle ultime riunioni: le decisioni vengono prese di volta in volta in base ai dati. E dati che consentano una ridiscesa, per ora, evidentemente, mancano ancora.

