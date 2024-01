La Bce continua a navigare a vista

"Le tensioni in medio oriente rischiano di produrre una consistente ripresa dell’inflazione energetica e la Bce ha ancora strada da fare prima di allentare la politica monetaria. Non vedo alcuna possibilità di un taglio dei tassi nel primo semestre 2024”. E’, in estrema sintesi, la previsione dell’economista Lorenzo Codogno alla vigilia del meeting della Bce previsto per giovedì. Riunione che molto probabilmente è destinata a spegnere l’euforia dei mercati di queste settimane in cui l’inversione della politica monetaria nell’Eurozona è stato il loro mantra.

