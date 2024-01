Lagarde bocciata come guida della Banca centrale europea

In attesa della riunione di giovedì della Bce, in cui con ogni probabilità il board deciderà di lasciare invariati i tassi d’interesse, la presidente Christine Lagarde finisce sotto i riflettori per un sondaggio rivelato da “Politico”, da cui emerge come secondo i dipendenti della Bce è “una pessima banchiera centrale”. A differenza dei suoi predecessori, Mario Draghi e Jean Claude Trichet, il cui gradimento era alto alla fine dei rispettivi mandati, il 50,6 per cento degli intervistati (il sondaggio è stato condotto tra il personale della Bce, un campione di 1.150 addetti su 4.500) ha valutato la performance di Lagarde nei primi quattro anni di presidenza come “povera” o “molto povera”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE