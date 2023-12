Autotrasporto green. Per la transizione serve un fondo ad hoc, dice Confartigianato Trasporti

Gli autotrasportatori italiani spingono l’acceleratore sulla transizione green, con un aumento del 16,7 per cento delle immatricolazioni di veicoli industriali tra gennaio e novembre 2023 e un valore di 375 milioni di euro spesi dalle piccole imprese per l’acquisto di automezzi. Ma per effettuare questi investimenti, il 72,2 per cento degli imprenditori deve ricorrere a risorse proprie. Lo dicono i dati diffusi nei giorni scorsi all’assemblea di Confartigianato Trasporti nel corso della quale il presidente Amedeo Genedani ha lanciato al governo una serie di proposte per un autotrasporto merci green, sicuro, competitivo ed efficiente. “Confartigianato Trasporti – ha spiegato Genedani – è impegnata da tempo in tutti i tavoli di confronto con proposte per garantire la sostenibilità ambientale dell’autotrasporto che conta 82 imprese con 381 mila addetti, che per il 68,4 per cento sono concentrati nelle piccole imprese. Stiamo investendo di tasca nostra per sostituire i veicoli con mezzi a basso impatto. Ma non possiamo fare tutto da soli. E l’esiguità della dotazione finanziaria dell’attuale piano di incentivi, ridotta negli anni fino ad arrivare a 25 milioni di euro, non basta a supportare l’imponente sfida verso una graduale e completa decarbonizzazione del settore. A fronte dell’assenza nel Pnrr di interventi per la trasformazione ecologica del trasporto su gomma, come condiviso con tutti gli attori della filiera automotive, sollecitiamo al governo un impegno strutturale e articolato almeno sui prossimi 5 anni per accompagnare gli sforzi degli autotrasportatori in direzione della transizione energetica e tecnologica. In particolare, chiediamo il rifinanziamento con una dotazione di centinaia di milioni di euro ed efficienti modalità attuative del fondo dedicato a incentivare la sostituzione degli attuali camion (il 65 per cento dei quali sono Euro3 e classi inferiori) con veicoli Euro 6 e a trazioni alternative”.

