Merger, investimenti, attrazione di capitali. Si può essere ottimisti anche sul 2024. Il report di Ey

Il clima di incertezza a livello economico e geopolitico ha determinato quest’anno un ammontare di investimenti privati in Italia – tra 55 e 60 miliardi di euro – in calo del 40 per cento rispetto al 2022. Si sta parlando di 1250 operazioni di fusioni e acquisizioni, dato che in termini assoluti è in linea con quello dell’anno precedente ma che in termini di volumi risente della maggiore prudenza da parte degli investitori. E’ questo uno dei dati più significativi delle stime di Ey che saranno presentate al webinar “Investire in Italia. Ma come? Previsioni sul 2024” in programma oggi alle 9.30 con un’intervista di Claudio Cerasa al vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani. “Guardiamo con fiducia al 2024 – dice Marco Daviddi, managing partner strategy and transactions di Ey Italia – ma i nostri modelli prevedono una riduzione degli investimenti privati, frenando le ambizioni di crescita dell’Italia. E’ necessario indirizzare risorse private verso gli investimenti di ricerca e sviluppo, nuove tecnologie e transizione energetica, superando la logica degli incentivi, per consentire al nostro paese di mantenere il passo con le principali econome europee”. Le previsioni di crescita di Ey per l’economia italiana per il 2023 e per il 2024 sono, rispettivamente, dello 0,7 per cento e dello 0,6 per cento, per effetto appunto di investimenti privati in contrazione. Nel 2023 il paese ha beneficiato della dinamica positiva di alcuni fattori fondamentali, come i consumi delle famiglie, sostenuti dalla crescita degli occupati. Consumi che hanno retto nonostante l’inflazione abbia raggiunto il 5,6 per cento, che si ridurrà fino al 2,3 per cento nel 2024 con l’attesa di un progressivo allentamento della stretta monetaria a partire dal terzo trimestre. Si conferma, inoltre, la centralità del Pnrr per la crescita e l’importanza dell’esecuzione del piano, che continua a spingere gli investimenti pubblici.

