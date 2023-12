Tesla ritira due milioni di veicoli: così l'autopilota è ancora prematuro

Le cose non sembrano andare bene per Elon Musk: tantissime autovetture sono state rinviate alla casa produttrice per "ulteriori controlli" legati al sistema che muove l'auto da sola dopo diversi incidenti. Chissà, magari il Ceo ne parlerà ad Atreju

Forse ne parlerà ad Atreju, forse dirà che è un complotto (la sede sembra adeguata), ma in questo periodo a Elon Musk le cose non girano per il verso giusto. Prima arriva la notizia che Space X ha rinviato il lancio del misterioso aereo spaziale X-37B “per eseguire ulteriori controlli del sistema“, poi l’annuncio che c’è bisogno di “ulteriori controlli” nei sistemi di guida semiautonoma, tanto che sono state ritirate ben due milioni di vetture. Che si facciano controlli meticolosi è segno di serietà, ma qualche dubbio sorge, soprattutto sulle automobili che si muovono da sole o quasi. L’aggiornamento riguarda i modelli prodotti fino al 7 dicembre 2023 e avverrà automaticamente, quindi i proprietari non dovranno portare le vetture dal meccanico o da un concessionario, né pagare extra. Il nuovo software includerà maggiori controlli per assicurarsi che il conducente rimanga attento mentre il sistema di guida semiautonoma Autopilot è attivo. Ma non è stata la Tesla ad accorgersi che qualcosa non funzionava a dovere, bensì la National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa), l’agenzia del governo statunitense che si occupa della sicurezza stradale.