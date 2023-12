Il socialismo va contro il buon senso. Ancora su Benegas Lynch, ispiratore di Milei

Quando vince l'idea secondo cui il socialismo è solo un impossibile tecnico: ignora il fatto che la ricchezza si produce per mezzo del lavoro e della creatività individuale, e non per mezzo di apparati burocratici

L’Argentina, è noto, è terra di viscerali scontri tra peronisti e anti peronisti. La presidenza di Juan Domingo Perón (e della seconda moglie “Evita”), infatti, inaugurò una dottrina economicamente socialista imperniata attorno alla triade Dio, patria e popolo. Il justicialismo nazionalista e corporativo di matrice peronista, come afferma Loris Zanatta, storico dell’America latina dell’Università di Bologna, non prometteva altro che il paradiso in terra per il popolo argentino: a ben vedere, l’ideologia socialista che lo sorregge non è che la negazione della realtà. Un’idea, insomma, che si pone in antitesi al pensiero liberale, il quale riconosce come le risorse non piovano dal cielo.