Più che il tempo conta l'organizzazione. L'esempio di Luxottica e Lamborghini sulla settimana corta

La riduzione dei giorni trascorsi in fabbrica serve a riaprire un canale di comunicazione con il lavoro a patto però di non inseguire una legge, ma di proseguire sulla strada della contrattazione tra le parti

Dopo Luxottica nella notte tra lunedì e martedì anche in Lamborghini si è firmato l’accordo che apre la strada alla settimana lavorativa di quattro giorni. Il comunicato di Fiom e Fim bolognesi inizia addirittura sostenendo che “abbiamo fatto la storia” e spiega che “è la prima volta che un’industria dell’automotive in Europa decide una consistente riduzione dell’orario di lavoro, non con una diminuzione del salario ma con una sua maggiorazione”. Una multinazionale dopo l’altra vien da dire, perché Lamborghini fa parte dal 1998 del gruppo Audi-Volskwagen e produce auto di lusso a Sant’Agata Bolognese con 1.100 dipendenti. Sia Luxottica sia l’azienda italo-tedesca arrivano a questo risultato grazie a una pratica di relazioni industriali condivise e innovative ma il passaggio alla settimana di quattro giorni è comunque, per un’azienda di produzione con linee di montaggio, una sfida industriale. Come è noto prima ancora delle due aziende di cui sopra la settimana di 4 giorni è stata introdotta in Italia dal gruppo bancario Intesa Sanpaolo, che da azienda di servizi ha dovuto fare i conti con una minore complessità organizzativa. Ma a questo punto sommando tutti e tre i casi la domanda giusta diventa: dove può arrivare quest’inatteso e sorprendente movimento della settimana corta? Cosa ci si può aspettare?