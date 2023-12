Immigrati e lavoro: basta click day, aprire i flussi

L’attuale politica migratoria rappresenta un ostacolo significativo per l’economia. Un recente studio dell'Inps ha dimostrato come la regolarizzazione di 700 mila immigrati nel 2002 non abbia abbassato i salari medi e abbia invece portato 11 miliardi nelle casse dello stato. Perchè quindi non aumentare la quota del decreto flussi?

Quest’anno, assumere in maniera regolare un lavoratore straniero è difficile quasi come entrare ad Harvard. Una statistica che rende l’idea delle folli politiche migratorie italiane. Un problema strutturale che parte dalla Legge Turco-Napolitano del 1998, poi modificata dalla, e mai piu davvero toccata. La normativa permette l’ingresso solo agli stranieri già in possesso di un contratto di lavoro, ma al contempo pone forti limiti al numero di lavoratori stranieri che possono essere assunti tramite il cosiddetto decreto Flussi. In teoria, è un approccio “demand driven” che dovrebbe basarsi sulla stima dei fabbisogni occupazionali delle imprese, ma che in pratica ha fallito miseramente. Ogni anno le quote del decreto sono tra un quinto e un decimo della domanda di lavoro effettiva. E i datori che non rientrano nella quota durante il cosiddetto “click day” si trovano spesso costretti ad assumere i lavoratori in nero, magari aspettando una chance futura per regolarizzarli. L’attuale politica migratoria rappresenta quindi un ostacolo significativo per l’economia: riduce il gettito per lo stato e costringe i lavoratori stranieri nel mondo del lavoro nero. Perchè quindi non aumentare la quota del decreto flussi in maniera da soddisfare la domanda?