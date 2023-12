La resa dei conti di Ilva ha una data (6/12) e una certezza: il flop del governo è a un passo

Domani, all’assemblea riconvocata della società che gestisce l’ex Ilva dopo il flop di quella di martedì della settimana scorsa, che cosa bisogna aspettarsi? Tutte le parti in causa – chi per il ministro Fitto segue la vicenda, come al Mef, come Mittal – tengono ovviamente la bocca chiusa. Bisogna dunque usare la logica. Una logica che passa non solo da Roma, ma anche da Bruxelles. Il primo indizio è che allo stato non risulta scalfita la posizione del Mef. I 680 milioni pubblici impegnati per l’ex Ilva mesi fa non possono in alcun modo essere utilizzati per coprire l’esigenza straordinaria di cassa per pagare i fornitori, nella società la posizione dei Invitalia pubblica è minoritaria e non può assumersi se non per quota parte la copertura di costi di gestione, mentre al Mef sostengono che dal 2018 non sanno nulla di davvero preciso su conti della società, gestione, patrimonio e debiti.

