I limiti della delega di Meloni e il bivio della Cisl sul salario minimo

La proposta del governo non tiene conto delle difficoltà legate alla contrattazione collettiva. Se non ci saranno miglioramenti la sigla guidata da Sbarra dovrà decidere se rinnegare per la prima volta quest'esecutivo

Nella saga del salario minimo si è aggiunta un’ultima mossa del governo che ha riportato la vicenda alla casella di partenza. L’Italia è uno dei pochissimi paesi senza salario minimo per un incessante rifiuto delle parti sociali di discutere la questione per anni, ma in pochi mesi si sono avuti diversi rivolgimenti di fronte. Lasciando da parte le puntate precedenti, in questa legislatura improvvisamente l’opposizione unita presenta una proposta per il salario minimo orario a 9 euro, il governo la rigetta e con l’aiuto del Cnel presenta una legge delega per stabilire la rappresentanza dei sindacati di lavoratori e imprese ai fini di garantire un salario minimo contrattuale. Non quindi un minimo di legge ma un minimo stabilito dai contratti. Insomma, si torna al punto di partenza.