Meno rischi per la stabilità finanziaria. Il rapporto di Bankitalia

Se si esclude il tema del debito pubblico l’Italia, in quanto a stabilità finanziaria, non ha nulla da invidiare all’Europa. Anzi. Tre giorni fa il rapporto della Bce (Financial stability review) indicava chiaramente una prospettiva di fragilità per la zona euro. E questo per il contesto economico debole, i rischi da tensioni geopolitiche e i tassi d’interesse alti. Ieri, Bankitalia ha sancito che nel nostro paese i rischi per la stabilità finanziaria beneficiano del miglioramento delle condizioni del sistema bancario, pur rimanendo significativi. Sebbene il contesto macroeconomico resti incerto, osserva Palazzo Koch, che per l’Italia stima una crescita pari allo 0,7 per cento nel 2023, “le condizioni del sistema bancario sono migliorate e il livello di indebitamento privato si mantiene basso”.

