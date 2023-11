Bollorè non fa causa a Tim, per ora

Yannick Bolloré, figlio del finanziere francese Vincent e presidente del consiglio di sorveglianza di Vivendi, in un’intervista al quotidiano Echos sulle strategie del colosso dei media, ha detto che non è stato avviato alcun procedimento legale per la vendita della rete da parte di Telecom (di cui è il principale azionista) e che si stanno ancora valutando diverse opzioni. Rispetto all’anatema lanciato all’indomani della decisione del cda di Tim di cedere la rete fissa al fondo Kkr senza passare per l’assemblea (“Vivendi userà ogni mezzo legale a sua disposizione per contrastare la decisione e tutelare i suoi diritti e quelli di tutti gli azionisti”) i toni sembrano molto più pacati.

