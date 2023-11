La “battaglia di Bretton Woods”, la confusione e una nuova architettura monetaria

"La saga di Bretton Woods si è svolta a un crocevia unico nella storia moderna. Una potenza anticoloniale in ascesa, gli Stati Uniti, ha usato la leva economica nei confronti di un’alleata potenza imperiale insolvente, la Gran Bretagna, per fissare le condizioni alle quali quest’ultima avrebbe dovuto cedere il suo declinante potere sul commercio e la finanza internazionali. La Gran Bretagna ha cooperato perché lo scopo prioritario della sopravvivenza lo rendeva indispensabile. L’architettura monetaria predisposta da Harry White, e portata a buon fine con una conferenza internazionale di alleati affamati di dollari, in seguito è fallita per le sue stesse contraddizioni. Il Fondo monetario internazionale, l’istituzione creata a Bretton Woods, dura ancora – anche se molti suoi obiettivi sono cambiati – e molti sperano che possa essere il catalizzatore di una nuova e più duratura “Bretton Woods”. Tuttavia, la storia ci dice che non ci sarà una nuova architettura monetaria basata sulla cooperazione fino a che sia gli Stati Uniti che la Cina non arriveranno alla conclusione che le conseguenze di uno stato di confusione, senza la prospettiva di correggere gli squilibri endemici tra loro, sono troppo gravi. Anche più spaventosi sono i requisiti per la costruzione di un sistema duraturo; il nazionalismo monetario è stato la tomba dell’ultimo grande sforzo realizzato nel 1944”.

