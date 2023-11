Il test della concorrenza sulle telecomunicazioni

Il nome è esotico, operator attack, in sostanza è una promozione vantaggiosa sia come costo sia come servizi, lanciata dai principali operatori telefonici a chi emigra da specifici gestori cioè quelli che hanno offerte di base più convenienti: Iliad, PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e MVNO. I tre big usano gestori virtuali: Tim ha Kena Mobile, Vodafone ho.mobile, Wind3 Very Mobile. Il 22 giugno l’Antitrust chiede al governo di bloccarle e anche l’Agcom manifesta la sua contrarietà.

