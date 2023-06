I nuovi motori delle Tlc. Chiacchierata con Benedetto Levi, ad di Iliad Italia

L’Italia non è un paese per innovatori, troppo conservatore, troppo tronfio del proprio mitico passato come la Sicilia secondo il principe di Salina. Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad, non è d’accordo e mette in guardia dai luoghi comuni o dalle facili suggestioni letterarie. “L’Italia è aperta all’innovazione e non parlo solo della cultura, dell’arte, della storia, ma del presente, delle eccellenze tecnologiche dalla farmaceutica all’automotive o al modello distretti. Attenti dunque a come siamo percepiti, perché siamo uno dei paesi più innovativi al mondo”. A sentirlo dire da un top manager giovane, alla guida di uno dei più giovani attori sulla scena europea delle telecomunicazioni, vien quasi da crederci. Nato a Torino nel 1988, laurea in Ingegneria logistica al Politecnico, master a Parigi, esperienza a Londra, nel 2013 fonda una startup che vende accessori per gli smartphone, perché “creare qualcosa da zero mi ha sempre affascinato”, confessa con malcelato orgoglio. Poi lancia sul mercato italiano Trainline (biglietti ferroviari online), società della quale è socio Xavier Niel fondatore di iliad e azionista pressoché unico.

