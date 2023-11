L'Italia circolare è un modello per l'Ue 

L’Italia è il campione europeo dell’economia circolare: nel 2022 sono stati riciclati l’83,4 per cento dei rifiuti urbani e speciali. Siamo ben 30 punti al di sopra della media europea (52,6 per cento) e molto avanti anche rispetto ad altri grandi paesi pure virtuosi (come la Francia col 64,4 per cento, la Germania col 70 per cento e la Spagna col 59,4 per cento). Altrettanto interessante è osservare che questo risultato non dipende da una qualche eredità storica, ma è frutto di un sostanziale miglioramento che si è verificato nell’ultimo decennio. Questi dati, tratti dal rapporto Green Italy elaborato da Fondazione Symbola, Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne, aiutano a mettere a fuoco la realtà del nostro paese. Abbiamo spesso la tendenza a pensare a noi stessi come un paese scarsamente virtuoso dal punto di vista ambientale. Invece non è così: e questo risultato è il frutto di uno sforzo collettivo, che vede protagonisti le strutture pubbliche, il sistema dei consorzi e soprattutto le stesse imprese che hanno interiorizzato i principi dell’economia circolare nei loro processi produttivi.

