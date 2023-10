Poste Italiane premiata per la sostenibilità: i dati Moody's e Morgan Stanley

Il gruppo guidato dall’ad Matteo Del Fante è nella categoria Advanced di Moody’s per il secondo anno consecutivo e conferma anche la doppia A nel rating di Msci

Per il secondo anno consecutivo Poste Italiane ottiene la categoria Advanced nell’Esg overall score di Moody’s Analytics. Una conferma che vede l'azienda guidata da Matteo Del Fante crescere di punteggio, raggiungendo quota 79 punti su 100, due in più rispetto al rating della precedente edizione. Poste Italiane ha consolidato anche la valutazione AA da parte di Morgan Stanley International Capital (MSCI).

A determinare la valutazione di Moody’s Analytics sono le performance di sostenibilità delle aziende sulla base di specifici criteri ambientali, sociali e di governance. In particolare – si legge in un comunicato di Poste Italiane – l'agenzia di rating ha premiato l'impegno nell’integrazione dell’analisi del rischio Esg nella due diligence e nel processo di investimento, la capacità di gestione del rischio ambientale, la capacità di attrarre nuovi talenti e fidelizzare le proprie risorse.

Morgan Stanley Capital International ha invece giudicato le performance del Gruppo Poste Italiane superiori alle medie di settore nelle tre dimensioni Esg: ambientale, sociale e governo d’impresa, informa ancora la nota.

"Il miglioramento nel punteggio ottenuto da parte di Moody’s Analytics e la conferma della valutazione nel rating Msci dimostrano nuovamente l’efficacia del percorso intrapreso dal Gruppo verso un modello di business finalizzato alla creazione di valore condiviso, che tenga in considerazione la tutela dell’ambiente, dei cittadini e della comunità, attraverso l’adozione di un sistema di governance e gestione dei rischi sostenibile", ha commentato l’amministratore delegato Matteo Del Fante.