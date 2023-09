Un'altra medaglia prova la sostenibilità di Poste Italiane

L'azienda partecipata dal Mef ottiene la medaglia di platino da EcoVadis e si colloca così entro l’1 per cento delle migliori aziende

Dopo avere ottenuto la medaglia Gold, lo scorso anno, Poste Italiane ha avuto la medaglia di platino da parte di EcoVadis, prova della sostenibilità lungo la catena di fornitura. Grazie al riconoscimento, Poste si colloca così entro l’1 per cento delle migliori aziende valutate dal team di esperti, tra le più accreditate piattaforme di rating sulla sostenibilità delle imprese a livello internazionale.

“Il passaggio dalla medaglia d’oro alla medaglia di platino nella graduatoria EcoVadis testimonia il continuo progresso aziendale nel raggiungimento degli obiettivi del piano strategico ESG – ha commentato l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante – Il rating di EcoVadis è un nuovo tassello del percorso di Poste Italiane, che si colloca al massimo livello del rating globale per la responsabilità sociale d’impresa lungo la catena di fornitura”.

"Siamo impegnati quotidianamente a trovare soluzioni innovative e sostenibili per i nostri partner italiani e internazionali, in linea con gli obiettivi aziendali – ha affermato Giuseppe Lasco, condirettore generale di Poste Italiane – continueremo a lavorare per essere un punto di riferimento sempre più rappresentativo per il Paese nell’ambito ESG”.