L'economia sommersa è in calo (lento ma continuo)

In Italia l’economia non osservata, intesa come insieme di economia sommersa e illegale, è a livelli molto elevati ma il suo peso sull’economia sta diminuendo. Secondo i dati dell’Istat, nel 2021 rispetto all’anno precedente l’economia sommersa è aumentata da 157 a 174 miliardi, mentre le attività illegali da 17 a 18 miliardi, per un totale di 192 miliardi. Naturalmente l’incremento in valore assoluto è condizionato dalla fortissima contrazione del 2020, anno del Covid e dei lockdown. Se si considera, come è più opportuno, l’incidenza dell’economia non osservata sul pil resta invariata, al 10,5 per cento, ma a un livello più basso rispetto al periodo pre-pandemico (11,3 per cento nel 2019).

