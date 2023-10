La guerra in Israele riaccende le tensioni sui mercati dell'energia. Parla Clò

L’attacco di Hamas a Israele ha lasciato il segno anche sui mercati dell’energia. I prezzi di gas e petrolio in Europa lunedì hanno subito aumenti rispettivamente del 7 e del 5 per cento, tradendo il timore che le tensioni si allarghino a tutto il medio oriente e coinvolgano i principali paesi produttori. “Esattamente a 50 anni di distanza siamo ancora con il fiato sospeso per l’ennesima guerra tra Israele e Palestina”, dice al Foglio Alberto Clò, direttore di Rivista Energia ed ex ministro dell’Industria. La coincidenza temporale non passa inosservata: la prima crisi petrolifera scoppia come conseguenza della guerra del Kippur, il 6 ottobre 1973, con l’embargo imposto dai produttori arabi verso gli Stati Uniti per il supporto militare dato a Israele. Anche oggi l’impatto di questo conflitto sui mercati energetici dipenderà molto dal ruolo che giocheranno i paesi arabi, dalla durata della guerra – che a differenza di quella del 1973 si prospetta più lunga – e dalla domanda di gas e petrolio legata all’andamento dell’economia globale. Le previsioni su quali implicazioni avremo sono difficili da fare, ragiona Clò, ma un’analisi della situazione attuale ci aiuta a capire quali sono i rischi.

