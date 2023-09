Superbonus, i conti di Conte non tornano

Giuseppe Conte è tornato a parlare della più grande catastrofe contabile della storia della Repubblica dopo le baby pensioni: il Superbonus. L’ex presidente del Consiglio, che varò il credito fiscale al 110 per cento e per giunta liberamente cedibile, ha difeso la sua misura che ormai sfiora i 100 miliardi di euro di spesa con due argomenti falsi. Intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio, ha detto che se nel biennio 2021-22 “siamo stati la locomotiva d’Europa” con una crescita cumulata dell’11 per cento, il merito è in gran parte proprio del Superbonus. “Non è Tele5stelle a dirlo – ha affermato Conte – è scritto nella relazione dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, che il 40 per cento di quell’11 per cento di pil è dovuto a questo meccanismo”.

