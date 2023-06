Superbonus, nuovo salasso sul Pnrr?

Sapevamo già, per averlo appreso dalla Ragioneria generale la scorsa settimana, che la spesa sui bonus edilizi era esplosa di oltre 45 miliardi rispetto alle stime previste. Da 71 miliardi a 116: ed era solo l’ultimo aggiornamento in un desolante rosario di resoconti su spese lievitate in modo abnorme. Ora, però, potrebbe esserci un ulteriore salasso. E’ il rischio paventato a pagina 75 della Relazione sul Pnrr presentata due giorni fa dal ministro Fitto. E’ lì che si dà conto di come, il 19 aprile scorso, durante una riunione con la Commissione europea sugli obiettivi del Pnrr del primo semestre 2023, i tecnici del ministero dell’Ambiente abbiano “chiesto alcune modifiche per evitare l’ineleggibilità di alcune tipologie di spesa” legate ai bonus edilizi. Anzitutto, “per evitare problemi di natura rendicontativa e di ammissibilità della spesa”, si è deciso di escludere dalla richiesta di finanziamenti del Pnrr i lavori legati al Sismabonus, evidentemente non conformi al principio ecologico di “Do not significant harm” adottato da Bruxelles. Non solo.

