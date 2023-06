Fitto congela il Pnrr e cerca alibi. I ritardi di Meloni? Colpa di Draghi

La Relazione semestrale illumina la strategia del governo: giustificare l'affanno sul Recovery evidenziando gli errori commessi da chi lo ha varato. Intanto si procede per proroghe: già chiesto un rinvio per la scadenza di giugno, e si spera in un prolungamento oltre il 2026

Chissà se poi il paragone gli dispiacerà, da vecchio democristiano cooptato al sovranismo. Chissà, cioè, se Raffaele Fitto non si compiaccia un po’, nel vedersi attribuita quall’arte tutta forlaniana per cui “potrei parlare per ore senza dire niente”. Far passare il tempo provando a guadagnarlo. Anche in una sfida, quella del Pnrr, in cui il tempo sembra una variabile non negoziabile. E che però il ministro vuole negoziare. Sulla scadenza di giugno, ora ne abbiamo la certezza, la proroga è stata già chiesta. Per quella del 2026, ci si spera.