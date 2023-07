Il “debito buono” e la lezione della sbornia del Superbonus

Al termine della sua ricognizione annuale, che ha avuto luogo nel mese di maggio, il Fondo Monetario internazionale ha emesso le sue considerazioni sullo stato dell’economia italiana. Ci sono gli elogi per la resilienza a ripetuti choc avversi e il monito sulla posizione fiscale e di debito. Le due cose sono ovviamente interconnesse: si tratta del cosiddetto “debito buono” di cui parlava Mario Draghi. Che è tale se la sua natura emergenziale viene riconosciuta nel suo rapido riassorbimento al venir meno delle condizioni che lo hanno prodotto. Si potrebbe osservare che in realtà siamo in emergenza permanente da ormai quattro anni. Prima il Covid, poi l’invasione russa dell’Ucraina col suo choc sulle catene di fornitura e sulle materie prime, ora e per gli anni a venire la “pandemia” di sussidi nazionali per attrarre insediamenti produttivi per gigafactory e chips, ma non solo. Ma il “debito buono” nasce tale quando viene finalizzato alla massima espansione per euro (o dollaro) preso a prestito.

