La riforma del Reddito di cittadinanza e la prospettiva di un altro fallimento

Politiche attive, ci risiamo. La riforma del Reddito di cittadinanza entra nel vivo e le prime 160 mila famiglie sono state avvisate con un sms della sospensione del sussidio in vista dell’arrivo del nuovo Supporto per la Formazione e il Lavoro. Un aiuto, massimo 350 euro al mese a persona per 12 mesi non rinnovabili, che verrà erogato a partire da settembre in cambio della partecipazione a corsi di formazione obbligatori. Il governo è convinto che sia la volta buona e che non saranno ripetuti gli errori del passato. Anche il Reddito di cittadinanza era stato venduto dai Cinque stelle e dall’Inps a guida Tridico come strumento per far rientrare nel mercato del lavoro centinaia di migliaia di poveri. Un errore politico che sarebbe stato corretto in pochi mesi ma ormai il danno era fatto, e il Reddito di cittadinanza avrebbe attirato critiche per non essere riuscito a trovare un impiego a persone da anni fuori dal mercato del lavoro, spesso con carichi familiari impegnativi e livelli di istruzione non adeguati. Un classico errore politico di aspettative, decisamente troppo ottimistiche.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE