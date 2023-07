Il dimenticato Serafino Ferruzzi, importante capitalista nostrano

Serafino? Serafino chi? C’è un Serafino che apre la Borsa di Chicago? Sarà un immigrato che ha fatto i soldi dio sa come. Stupore, incredulità, sarcastica invidia: l’opinione pubblica e buona parte della stampa cadde dalle nuvole quando nel 1975 un piccolo quotidiano economico, Il Fiorino di Luigi D’Amato, rivelò l’inaspettato. Ma quale esule arricchito, ricco lo era senza dubbio, soldi a palate, ma tutti accumulati in Italia, con idee, ambizione e olio di gomito. Serafino Ferruzzi da Ravenna, nato nel 1908, schivo, appartato, sempre lontano dai riflettori, quando gli italiani seppero di lui, era già uno dei più importanti capitalisti nostrani. Ora che, nel trentennale della morte, televisioni, cinema, giornali ridondano di celebrazioni sul genero Raul Gardini ritratto al timone del Moro di Venezia, il suo veliero da record, pochi ricordano chi fornì al Corsaro, come la stampa popolare lo battezzò, la lettera di corsa. Fu Serafino a dargliela o fu Raul a prenderla? La risposta divide ancora storici, esegeti, testimoni mentre vecchie ferite vengono riaperte in famiglia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE