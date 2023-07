La carta acquisti del governo è l'ultima tappa di una strategia che non funziona 

Nasce un nuovo bonus a tempo contro la povertà, la carta “Dedicata a te”, nell’Italia che non riesce proprio a capire che serve una svolta vera. Il raddoppio della spesa sociale per chi sta peggio e insieme il raddoppio dei poveri, quanto cioè avvenuto nell’ultimo decennio, si spiega infatti solo con l’incapacità della politica di riorientare flussi rilevanti della sua maxi spesa pubblica al servizio di poche ma essenziali priorità. Più spesa per formazione dei giovani e sostegni alla cura parentale, drastica svolta nelle politiche attive del lavoro, piena assunzione e condivisione delle capacità d’offerta del terzo settore. Dice il rapporto Istat 2023: “Nel 2022 la quota di popolazione a rischio di povertà ed esclusione sociale è risultata pari al 24,4 per cento (era pari al 25,2 per cento nel 2021). La crescita economica, l’incremento dell’occupazione e dei redditi familiari hanno favorito una marcata riduzione della popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale e sociale (4,5 per cento rispetto al 5,9 per cento del 2021) mentre rimane invece stabile la popolazione a rischio di povertà (20,1 per cento)”. La ripresa dell’economia e degli occupati le ha attenuate, ma restano cifre paurose. Altro che “povertà abolita”, come si disse per il Reddito di cittadinanza.

