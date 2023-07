L'intervento annunciato da Salvini sui mutui variabili è costruito per creare problemi

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha detto che il governo sta “lavorando con il ministero dell’Economia e con le banche per allungare le rate di chi ha un mutuo a tasso variabile”. Come spesso accade, anche in questo caso le buone intenzioni non sono un buon criterio per la politica economica. Quando il prezzo di un bene cresce è perché quel bene sta diventando più scarso: i mercati, attraverso il sistema dei prezzi, suggeriscono ai consumatori che devono domandarne di meno. Il credito non fa eccezione. La Banca centrale europea sta perseguendo una politica di rialzo dei tassi perché questo è l’unico modo per contrastare l’ondata inflativa che sta mettendo in seria difficoltà le economie europee. Una conseguenza, indesiderata ma inevitabile, è l’incremento delle rate dei mutui a tasso variabile.

