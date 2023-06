Intel firma in Germania e non in Italia: una scelta strategica per Berlino

Scholz vince la gara dei sussidi per il produttore americano di chip con dieci miliardi. La Germania riduce la sua dipendenza dalla Cina e da Taiwan in un settore chiave per il futuro, ma la corsa agli aiuti di stato è un problema per l’Unione europea

Il colosso di semiconduttori Intel ha annunciato il più grande investimento straniero di sempre in Germania: 30 miliardi di euro per sviluppare due impianti di fabbricazione di chip a Magdeburgo come parte del suo piano di espansione in Europa. Il governo di Olaf Scholz ha fornito un enorme incoraggiamento, accettando di versare sussidi per 10 miliardi al produttore americano, molto più dei 6,8 miliardi che aveva inizialmente promesso. Per Scholz, sono soldi pubblici ben spesi: “L’accordo è un passo importante per la Germania come luogo di produzione high-tech e per la nostra resilienza”, ha spiegato il cancelliere dopo la firma con l’amministratore delegato di Intel, Pat Gelsinger. “Con questo investimento stiamo raggiungendo tecnologicamente il meglio al mondo e ampliando le nostre capacità per lo sviluppo dell’ecosistema e la produzione di microchip”.