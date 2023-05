L'indagine di Cna sul sostegno che serve alle imprese nel mercato estero

Ecco come irrobustire la presenza all’estero del sistema paese puntando sui “piccoli” e sulla loro capacità di adattamento a scenari in rapido mutamento

Quanto significano le esportazioni per l’economia italiana. Quanto del fenomeno è rappresentato da artigiani, micro e piccole imprese. Come si possa irrobustire la presenza all’estero del sistema paese puntando proprio sui “piccoli” e sulla loro capacità di adattamento a scenari in rapido mutamento. Sono quesiti ai quali risponde l’Osservatorio Export 2023 curato dall’Area studi e ricerche della Cna e dedicato a “Le piccole imprese e la sfida dell’export: le opzioni per crescere ancora”.