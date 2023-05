Sul Tribunale dei brevetti a Milano Tajani annuncia la vittoria dell'Italia

Un titolo tranchant del Sole 24 Ore, “Brevetti, Milano perde il Tribunale”, è suonato come un’ennesima sentenza negativa dell’Europa sul “sistema Italia”. Dai tempi di Brexit prosegue una trattativa per la redistribuzione delle competenze del Tribunale unificato dei brevetti, che avrà giurisdizione su 17 stati, e che aveva sede a Londra. Il prossimo primo giugno il Tribunale inizierà l’attività e una decisione presa lo scorso 8 maggio dal comitato organizzativo del Tribunale stabilisce che le competenze saranno suddivise, per ora, tra Monaco (chimica e metallurgia) e Parigi (farmaceutica). Milano non è nemmeno citata.

