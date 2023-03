Si è aperta la gara per la sede del Tribunale Ue dei brevetti. Nordio: “Milano è perfetta”

Quando l’Italia è candidata a ospitare un grande evento internazionale oppure un’istituzione europea se ne fa sempre un gran parlare. Del fatto, invece, che Milano potrebbe diventare una delle tre sedi centrali del Tribunale unico europeo dei brevetti, insieme a Parigi e Monaco, ed essere competente, per esempio, su un contenzioso che riguarda la validità di un vaccino antinfluenzale, si sa ancora poco pur essendo una partita su cui il paese si gioca la reputazione sul piano internazionale. La delusione per come nel 2017 fu scelta Amsterdam e scartata la superfavorita Milano per accogliere l’Agenzia europea del farmaco (Ema) è ancora viva e per questo, forse, il governo Meloni si sta muovendo con discrezione confidando nell’esperienza che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha maturato in queste complicate trattative europee.

