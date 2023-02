Italian Symposium. Così gli studenti italiani a Londra mostrano l'eccellenza del paese

Una tre giorni di eventi che comincerà martedì 28 febbraio per parlare di politica, economia, finanza e comunicazione. United italian societies ha come obiettivo contribuire ai dibattiti sui temi più rilevanti per l'Italia

Gli studenti italiani della London school of Economic and Polical science riuniscono per tre giorni le eccellenze italiane. L'evento comincerà domani martedì 28 febbraio, con un primo incontro, e proseguirà l'1 e il 2 marzo, e coinvolgerà alcuni degli italiani che si sono distinti nel loro campo per impegno imprenditoriale e sociale.

I protagonisti arrivano dal mondo della politica e dell'economia, ma anche della cultura e dello sport. L'Uis italian symposium ad Lse è pensato come una serie di tavole rotonde tra gli ospiti, oppure eventi singoli dedicati a un solo speaker. L'obiettivo dell'iniziativa è contribuire ai dibattiti sui temi più rilevanti riguardanti l'Italia. L'organizzazione del simposio è demandata alla rete che unisce gli studenti italiani nel Regno Unito, United italian societies, che coinvolge più di 4 mila studenti e 20 università.

Incontri e ospiti del simposio

Il primo giorno sarà dedicato a finanza ed economia. Saranno protagonisti Filippo Taddei, economista per l’Europa Meridionale a Goldman Sachs, Fabio Gallia, senior advisor a Centerview partners e Mauro Moretti, fondatore e partner a Three hills capital partners. Tra gli ospiti Filippo Finelli, global head di Commodities automated trading strategies di J.P. Morgan, Ursula Marchioni, responsabile di Portfolio consulting a BlackRock, e Alex Lasagna, vice ad ad Algebris investments. Infine, l’ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità, Elsa Fornero e la vicedirettrice generale alla Banca d’Italia, Alessandra Perrazzelli.

Il primo marzo ci sarà invece il focus su politica e comunicazione. Ospite d’eccellenza il ministro della Giustizia Carlo Nordio, seguito da un panel di giornalisti ed esperti della comunicazione, tra cui il direttore del Foglio Claudio Cerasa, Alessandro Tommasi, ceo e cofondatore di Will media, e le giornaliste Mariangela Pira di Sky Italia e Virginia Stagni del Financial times.

Nella terza giornata saranno invece protagonisti cultura, sport, gastronomia, calcio e web. Dopo una conversazione sulla sostenibilità tra gli chef Cristina Bowerman e Giorgio Locatelli, guideranno l'evento il giornalista sportivo Fabio Caressa e l’imprenditore digitale Marco Montemagno. In chiusura, l’ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, il senatore Carlo Cottarelli.

Come assistere agli eventi

Gli incontri saranno tutti dal vivo e trasmessi in streaming sui canali social di United Italian Societies. I biglietti possono essere riservati gratuitamente sul sito di United italian societies.