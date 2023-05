Il Censis dà in numeri sull'industria alimentare

Ha avuto molto risalto mediatico – anche perché presentato a Montecitorio insieme ai ministri dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del Made in Italy Adolfo Urso, un rapporto di Federalimentare-Censis sul “Valore economico e sociale dell’industria alimentare italiana”. Ciò che ha colpito di più sono i numeri sul valore della “filiera del food italiano” (agricoltura, industria, distribuzione, ristorazione e altri settori interdipendenti) che “ha un fatturato annuo di 607 miliardi di euro, 1,3 milioni di imprese e 3,6 milioni di addetti”. In pratica, secondo il Censis, “il fatturato della filiera del food italiano ha un valore pari al 31,8 per cento del valore del pil”. Ma se 3,6 milioni di addetti producono circa un terzo del pil, vuol dire che gli altri circa 20 milioni di occupati che ci sono in Italia producono appena i due terzi del pil. E’ un dato sorprendente, che ha dell’incredibile. E infatti non è vero.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE