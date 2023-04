Le proteste del governo per il nuovo Patto di Stabilità e gli impegni del Def

La destra si lamenta delle nuove regole europee, ma Meloni e Giorgetti hanno già garantito di fare quanto chiede la Commissione prima che la Commissione lo chiedesse. Non per il "vincolo esterno" europeo, ma per l'enorme "vincolo interno" italiano che si chiama debito pubblico

La stampa di destra e il governo non hanno accolto positivamente, per usare un eufemismo, le nuove regole fiscali europee proposte dalla Commissione. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ha reagito con disappunto al nuovo Patto di stabilità e crescita perché la nuova regola che si basa sul controllo della spesa primaria (invece dei vecchi parametri sul pil potenziale e l’output gap), in assenza di uno scorporo delle spese per investimenti, costringe l’esecutivo a una “rigorosa revisione della spesa”, inclusi gli investimenti, se non si vogliono tagliare gli investimenti più produttivi. Per la stampa di destra, invece, la nuova governance economica paralizzerà l’Italia obbligandola a correzioni di bilancio da 8-16 miliardi all’anno e impedendo così un taglio delle tasse e la realizzazione del programma del centrodestra.