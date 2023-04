Borsa, famiglia e fondazione: Lego costruisce il capitalismo del XXI secolo

L'azienda che con i mattoncini in plastica ha costruito un colosso mondiale, è ancora familiare. Ora intende trasferire circa un terzo dei diritti di voto dalla holding privata Kirkbi alla fondazione non profit K2 Family foundation, per finanziare un modello di vita sostenibile

Nell’ormai lontanissimo 1932 Adolf Berle e Gardiner Means pubblicarono il loro capolavoro “The Modern Corporation and the Private Property” che aprì una nuova strada al diritto proprietario, all’impresa moderna e al capitalismo del Novecento. La separazione tra proprietà e gestione, la public company, la diffusione dell’azionariato attraverso la quotazione in borsa divennero capisaldi del modello americano destinato a soppiantare il capitalismo familiare. In realtà, famiglie, borsa, grandi imprese multinazionali continuarono a convivere negli States, spesso nella stessa casa. Dall’Europa arrivò nel frattempo il capitalismo di stato. Mentre emergeva uno strumento singolare: la fondazione, particolarmente diffusa nel mondo germanico, ma anche negli Stati Uniti, dove i Rockefeller hanno fatto da battistrada. Con la svolta del nuovo millennio il capitalismo appare sempre più polimorfo. L’ultimo esempio viene dalla Danimarca.