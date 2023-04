Rottamare, non elettrificare: Urso cambia strategia sugli incentivi alle auto

Mentre a Bruxelles la Commissione progetta un futuro elettrico, a Roma il ministro Adolfo Urso invita a “prendere atto della realtà”. Nel 2022 – ha detto ai deputati mercoledì rispondendo a un’interrogazione di Roberto Morassut – sono rimasti inutilizzati 127 milioni di incentivi per l’acquisto di automobili elettriche, mentre quest’anno per le auto elettriche e ibride ne sono stati utilizzati meno dell’8 per cento, 33 milioni su 425. Di contro, quelli per le auto con motore termico vanno a ruba: l’anno scorso sono stati utilizzati tutti e quest’anno sono terminati nel giro di un mese dal varo. E questo dimostra che nonostante lo sconto di cinquemila euro, sono ancora in pochi a scegliere l’elettrico. Di questa realtà pare che il ministro voglia farne una leva per cambiare registro. La sintesi pragmatica è questa: “Dobbiamo incentivare chi ha bisogno dell’aiuto dello stato per rottamare auto euro 0-1-2-3, coloro che non se lo possono permettere, non chi ha la facoltà di permettersi un’auto elettrica”.

