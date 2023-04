La partita a scacchi del price cap

Il taglio alla produzione di petrolio annunciato dall’Opec+ su decisione dell’Arabia Saudita ha fatto crescere i prezzi del greggio portando il Brent da 79 a 84 dollari al barile in una mattinata. Ad aumentare è anche la quotazione del petrolio russo Urals, arrivato a oltre 64 dollari dai circa 55 della settimana precedente, superando il price cap di 60 dollari sul petrolio russo introdotto a dicembre dai paesi del G7, dall’Ue e dall’Australia. Il price cap è stato pensato per limitare i ricavi di Mosca dalle esportazioni petrolifere senza privare i mercati internazionali del greggio russo, evitando di creare un vuoto di offerta che avrebbe fatto schizzare in alto i prezzi globali. Questa particolare misura sanzionatoria permette ai fornitori dei servizi assicurativi e finanziari dei paesi occidentali – di gran lunga dominanti nel settore – di continuare a servire le navi che trasportano greggio russo, ma a patto che venga venduto al di sotto del tetto al prezzo stabilito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE