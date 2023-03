Giuste critiche e contraddizioni dei sindacati sulla delega fiscale

La scorsa settimana Giorgia Meloni è andata in qualità di presidente del Consiglio al congresso della Cgil ed è stata contestata in primis per la sua proposta di delega fiscale. Hanno ragione i sindacati a contestare la delega fiscale non tanto nel metodo (non essere stati consultati prima) quanto proprio nel merito. Hanno certamente ragione perché la delega fiscale contiene alcuni princìpi del tutto sbagliati sia strutturalmente che nella contingenza. È sbagliato dare una tassazione di favore alla rendita immobiliare oltre un certo limite. I redditi da affitto sono cresciuti moltissimo in Italia a discapito dei redditi da lavoro (in 20 anni dall’8 al 13 per cento dei redditi totali). Continuare a favorire oltremodo chi è tassato sui redditi immobiliari è certamente una semplificazione per il contribuente perché è assai comodo avere una tassazione forfettaria sui redditi d’affitto (21 o 10 per cento), ma bisogna essere consapevoli che tutto quello che si risparmia di tasse sulle rendite immobiliari dovrà essere coperto da tasse sul lavoro. In particolare, assoggettare ad aliquota forfettaria anche gli affitti degli edifici commerciali (oggi assoggettati a Irpef) sembra proprio un eccesso.

